Слуцкий рассказал о состоянии травмированных Бакаева и Абильдгора

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке команды на третьем сборе и травмированных футболистах.

— 12 февраля команда приступила к работе на третьем сборе. Кто тренируется в общей группе, кто индивидуально?

— Не тренируются в общей группе только Бакаев и Абильдгор. Предполагается, что они присоединятся к общей группе по ходу третьего сбора. Все остальные, включая Тальби, работают в общей группе. После выходных все себя чувствуют замечательно. У нас на этом сборе будет четыре игры, которые в какой-то степени смогут ответить на вопрос «в каком состоянии мы находимся и подходим к сезону?» — цитирует Слуцкого сайт казанцев.

На данный момент «Рубин» занимает в таблице Тинькофф РПЛ десятую строчку, набрав 22 очка в 18 турах. От квартета лучших команд сезона казанцев отделяют 8 очков.

Но есть у представителя Татарстана и другой способ пробиться в еврокубки — через БЕТСИТИ Кубок России, где «Рубин» уже прошел в 1/8 финала и сыграет на этой стадии против представителя ФНЛ — «Ротора» из Волгограда.