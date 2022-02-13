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ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 21:07

Слуцкий рассказал о состоянии травмированных Бакаева и Абильдгора

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке команды на третьем сборе и травмированных футболистах.

— 12 февраля команда приступила к работе на третьем сборе. Кто тренируется в общей группе, кто индивидуально?

— Не тренируются в общей группе только Бакаев и Абильдгор. Предполагается, что они присоединятся к общей группе по ходу третьего сбора. Все остальные, включая Тальби, работают в общей группе. После выходных все себя чувствуют замечательно. У нас на этом сборе будет четыре игры, которые в какой-то степени смогут ответить на вопрос «в каком состоянии мы находимся и подходим к сезону?» — цитирует Слуцкого сайт казанцев.

На данный момент «Рубин» занимает в таблице Тинькофф РПЛ десятую строчку, набрав 22 очка в 18 турах. От квартета лучших команд сезона казанцев отделяют 8 очков.

Но есть у представителя Татарстана и другой способ пробиться в еврокубки — через БЕТСИТИ Кубок России, где «Рубин» уже прошел в 1/8 финала и сыграет на этой стадии против представителя ФНЛ — «Ротора» из Волгограда.

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-vse-sebya-chuvstvuyut-zamechatelno

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Основные источники исследования

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Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал 0
Реал 0
Матч завершен

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи 1
Интер 1
Матч завершен

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
Солтмурад Бакаев
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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