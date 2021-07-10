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Слуцкий рассказал о повреждении Самошникова

19:43
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после завершения матча против «Химок» (1:0) на товарищеском турнире, рассказал о травме защитника Ильи Самошникова. Футболист получил повреждение и был заменен в первом тайме.

— Что с Самошниковым? Насколько серьезная травма?

— У него есть какой-то дискомфорт в области ахилла. Вроде как самого страшного нет. Скорее всего, воспалена сумка ахиллового сухожилия. Пока это предварительный диагноз. Точно уже поймем после МРТ.

— Как проходит адаптация Хакшабановича и Владислава Игнатьева в команде? Выполняют ли ваши требования?

— Хакшабанович работает с первого дня предсезонки. Он уже понимает требования. Вопрос только в том, чтобы он понял маневр каждого из партнеров, то есть наладить взаимопонимание с командой. Что касается Игнатьева, он работает только неделю, еще далек от оптимальной кондиции, но здесь с пониманием требований легче, учитывая, что он знает команду, играл в нашем чемпионате.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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