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Слуцкий объяснил, как в «Рубине» готовят Хван Ин Бома к сезону в индивидуальном режиме

19:48
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после завершения матча против «Химок» (1:0) на товарищеском турнире, высказался о полузащитнике Хван Ин Боме.

— Во втором тайме вы заменили практически всех полевых игроков, кроме Хван Ин Бома. С чем это было связано?

— Бом у нас имел ограничения. В первой контрольной встрече он не играл вообще, потом он играл только по таймам. Поэтому мы готовим его к сезону несколько в индивидуальном режиме, учитывая, что у него была длинная травма в конце прошлого сезона. Посчитали нужным дать ему больше игрового времени. Все остальные, большая часть футболистов сыграла по 45 минут, потому что имели опыт игры больше. Тут вопрос в том, что нужно было максимально равномерно распределить игровую практику между игроками.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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