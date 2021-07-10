Денис Глушаков: «Не задумываюсь о возрасте. Физически я готов»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал подписание контракта с клубом.

— На днях вы продлили договор с «Химками» до 2024 года. Вам тогда будет уже 37 — большой возраст. С чем связано решение продлить контракт на столь длительный срок?

— Это не ко мне вопрос. Я не чувствую 37. Сейчас мне 34, играю, получаю удовольствие от футбола. Не задумываюсь о возрасте. Но самое главное, чтоб я выполнял функции на футбольном поле, а дальше все будет зависеть от тренерского штаба. Физически я готов. Почему не должен играть? Тот же Ибрагимович, Жирков на чемпионате Европе играл.

Глушаков присоединился к команде в октябре 2020 года. В прошлом сезоне 34-летний полузащитник принял участие в 17 матчах за «Химки», в которых отличился тремя голами и одной результативной передачей.