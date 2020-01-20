Слуцкий рассказал, кто стал ключевой фигурой в его назначении на пост главного тренера «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, кто стал ключевой фигурой в его назначении. Контракт казанского клуба со Слуцким подписан на пять лет.

— Ключевой фигурой в моем назначении выступил Рустем Фидаевич Сайманов, — приводит «Бизнес Online» слова Слуцкого. — Те многочисленные беседы, которые у нас были, убедили меня в том, что работа в «Рубине» может быть безумно интересно.

Может быть, приступить к работе было бы логичнее с нового сезона, когда нет какой-то конкретной турнирной ситуации. Знаете, я встречал тренеров, которые всё время ждали хорошего момента для работы и говорили: «Вот, меня сейчас зовут, но они валятся. А вдруг у меня не получится? Тогда меня дальше вообще никуда не позовут.

На самом деле, если тебя приглашают в какой-то клуб, то по-любому в нём что-то не так. Если все хорошо, то тренера просто так не меняют. И очень неправильно для тренера ждать какого-то хорошего времени. Мой последний пример «Витесса» доказывает это: первые десять туров — лучший старт в истории клуба, а затем что-то ломается буквально в одной игре, и всё переворачивается.