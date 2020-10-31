Слуцкий рассказал, чем недоволен в игре «Рубина» после победы над «Арсеналом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после домашнего матча 13-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом» (3:1) выразил мнение, что после непростого начала его команда смогла воспользоваться моментами и умело вела игру. По мнению специалиста, во второй половине не стоит вести речь только о расслабленности хозяев при счете 3:0.

— Начали неважно, первые минут 15. Ранний матч, еще не играли в 14.00 — с этим связываю. Такое же было и в других командах. Но после 15 минут смогли, что называется, переключить тумблер и заиграть на более высоких скоростях. И, конечно, удачно реализовали те моменты, которые были, после этого можно было действовать по счету, — сказал Слуцкий.

— Первый тайм после непростого начала можно назвать качественным или есть вопросы к игрокам?

— Не к игрокам, а вопросы всегда больше к самому себе. Я уже сказал про первые 15 минут. В идеале мне бы хотелось, чтобы мы больше сочетали быстрые атаки с позиционными, чтобы дольше контролировали мяч и правильнее управляли игровым ритмом. Понятно, что всегда есть, куда стремиться.

— Согласны, что замены ослабили игру команды?

— С одной стороны — согласен, с другой — нет. Например, у нас сегодня в линию атаки в запасе были только два молодых футболиста — Косарев и Климов — в связи с болезнью Игнатьева. По существу, кто бы ни вышел — он не мог полноценно заменить Деспотовича. И вопрос не в том, что человек плохо вышел, а просто слишком большая разница. И Макаров появился на непрофильной позиции, и у Косарева был дебют в РПЛ. Я бы больше сказал, что многие футболисты, которые вышли на замену, где-то действовали в непрофильных позициях и реально без потери заменить таких футболистов, как Деспотович, Кварацхелия и Уремович, трудно было бы любой команде.

— Команда расслабилась после третьего гола?

— Нет, это не расслабилась, это как раз подустали. Тяжелая погода, пошло большое количество микроповреждений и высокая степень утомления. Одно дело, когда ты терпишь какие-то моменты при 0:0 или минимальном счете, а другое дело, когда тебе счет дает подсознательную возможность расслабиться. Это очень плохо, я недоволен этим фактом. Но просто пытаюсь объяснить, что произошло. (Артем Агапов)