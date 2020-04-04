Слуцкий рассчитывает сбросить 10 килограммов за время самоизоляции

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что надеется похудеть за время карантина в связи пандемией коронавируса на 10 килограммов.

— Сижу на жесточайшей диете, — признался Слуцкий в прямом эфире Instagram c Нобелем Арустамяном. — Все футболисты «Рубина» от этой новости веселы. Рассчитываю сбросить 10 килограммов в сравнении с тем весом, с которым уходил на карантин. Понимаю, по моей физиономии сейчас этого не скажешь, но я на пути к этому.

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По последним данным, на вечер 4 апреля всего выявлен 1 159 515 случаев заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 63 832 человека, выздоровело — 237 436.

По данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека. По это причине отменены практически все соревнования и массовые мероприятия.

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