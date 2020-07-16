Слуцкий объяснил, почему братья Березуцкие не пошли работать к нему в «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему братья Березуцкие не пошли работать к нему в казанский клуб.

— Им был интересен иностранный опыт. Поэтому вариант с «Витессом» был логичен, — сказал Слуцкий в интервью «Матч Премьер». — Но в России все иначе. Они привязаны к семье, к Москве. Когда говорим о российском варианте, то у них срабатывают другие вещи. Им тяжело менять среду. Они провели почти всю карьеру в ЦСКА. Ассоциируют себя с клубом. И клуб ассоциируется с ними. Нормальная ситуация, что они приняли предложение именно армейцев.

До конца братья еще не понимают, чем заниматься. Клуб дал им возможность выбора. В любом случае, уверен, что это будет крайне плодотворное сотрудничество.