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Слуцкий — о волевой победе над «Арсеналом»: «Молодцы, что не бросили весла»

19:53
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на пресс-конференции подвел итоги победного матча 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом» (4:2).

— Молодцы, что не бросили весла, потому что максимально неудачно сложился первый тайм. Я говорил в перерыве, что надо попытаться вернутся в игру. Хотя бы сделать попытку для камбэка. Очень рад, что все это получилось.

— Ранняя замена Мусаева с чем связана?

— Мы уже проигрывали 0:2 и не было смысла держать трех человек в середине поля, потому что через центральную зону все равно невозможно было провести атаки в такую погоду и на таком поле. Поэтому поменяли схему, это тактическая замена.

— Погодные условия и такое состояние поля как-то повлияли на ваш план на игру?

— Конечно.

— Что вам сказал Григалава после окончания игры?

— Поздравил с победой.

— Все ли в порядке с Макаровым?

— Пока ничего не могу сказать, у него стало сводить ноги. По такой погоде, по такой игре это вполне естественно.

— Стоит ли ждать возвращения Хвичи в последнем матче сезона?

— Пока ничего не могу сказать, давайте подождем.

Арсенал Т — Рубин

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-molodtsy-chto-ne-brosili-vyosla

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