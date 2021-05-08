Слуцкий — о волевой победе над «Арсеналом»: «Молодцы, что не бросили весла»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на пресс-конференции подвел итоги победного матча 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом» (4:2).
— Молодцы, что не бросили весла, потому что максимально неудачно сложился первый тайм. Я говорил в перерыве, что надо попытаться вернутся в игру. Хотя бы сделать попытку для камбэка. Очень рад, что все это получилось.
— Ранняя замена Мусаева с чем связана?
— Мы уже проигрывали 0:2 и не было смысла держать трех человек в середине поля, потому что через центральную зону все равно невозможно было провести атаки в такую погоду и на таком поле. Поэтому поменяли схему, это тактическая замена.
— Погодные условия и такое состояние поля как-то повлияли на ваш план на игру?
— Конечно.
— Что вам сказал Григалава после окончания игры?
— Поздравил с победой.
— Все ли в порядке с Макаровым?
— Пока ничего не могу сказать, у него стало сводить ноги. По такой погоде, по такой игре это вполне естественно.
— Стоит ли ждать возвращения Хвичи в последнем матче сезона?
— Пока ничего не могу сказать, давайте подождем.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-molodtsy-chto-ne-brosili-vyosla
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