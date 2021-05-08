Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на пресс-конференции подвел итоги победного матча 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом» (4:2).

— Молодцы, что не бросили весла, потому что максимально неудачно сложился первый тайм. Я говорил в перерыве, что надо попытаться вернутся в игру. Хотя бы сделать попытку для камбэка. Очень рад, что все это получилось.

— Ранняя замена Мусаева с чем связана?

— Мы уже проигрывали 0:2 и не было смысла держать трех человек в середине поля, потому что через центральную зону все равно невозможно было провести атаки в такую погоду и на таком поле. Поэтому поменяли схему, это тактическая замена.

— Погодные условия и такое состояние поля как-то повлияли на ваш план на игру?

— Конечно.

— Что вам сказал Григалава после окончания игры?

— Поздравил с победой.

— Все ли в порядке с Макаровым?

— Пока ничего не могу сказать, у него стало сводить ноги. По такой погоде, по такой игре это вполне естественно.

— Стоит ли ждать возвращения Хвичи в последнем матче сезона?

— Пока ничего не могу сказать, давайте подождем.