Шварц оценил судейство матча с «Локомотивом»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, что он думает о судействе матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (0:0).
— Что скажете по поводу работы главного судьи? Не показалась ли его манера судейства слишком жесткой?
— Я не могу плохо оценить работу арбитра. Ничего не имею против главного судьи. Не поймите меня неправильно. Я считаю, что в РПЛ достаточно много моментов, когда судьи не дают играть жестко. Нет того накала страстей, который присущ футболу. Футбол — контактная игра. Не считаю, что после каждого фола нужно давать желтую карточку. В РПЛ очень много матчей заканчиваются с неполным комплектом игроков, показывается очень много красных карточек. В то же время, я понимаю, что и команды должны стремиться к лучшему в своей игре. Повторюсь, я ничего не имею против сегодняшнего судейства. Я бы хотел, чтобы в следующем сезоне были приняты решения, по которым карточки показывались бы реже, — сказал Шварц.
Главным арбитром матча был Павел Кукуян.
(Владимир Пушкарев)
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