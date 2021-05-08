Шварц оценил судейство матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, что он думает о судействе матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (0:0).

— Что скажете по поводу работы главного судьи? Не показалась ли его манера судейства слишком жесткой?

— Я не могу плохо оценить работу арбитра. Ничего не имею против главного судьи. Не поймите меня неправильно. Я считаю, что в РПЛ достаточно много моментов, когда судьи не дают играть жестко. Нет того накала страстей, который присущ футболу. Футбол — контактная игра. Не считаю, что после каждого фола нужно давать желтую карточку. В РПЛ очень много матчей заканчиваются с неполным комплектом игроков, показывается очень много красных карточек. В то же время, я понимаю, что и команды должны стремиться к лучшему в своей игре. Повторюсь, я ничего не имею против сегодняшнего судейства. Я бы хотел, чтобы в следующем сезоне были приняты решения, по которым карточки показывались бы реже, — сказал Шварц.

Главным арбитром матча был Павел Кукуян.

(Владимир Пушкарев)