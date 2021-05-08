Иван Игнатьев: «Голевое действие, конечно, такое... Как говорится не пахнет»

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев поделился мнением об игре 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом» (4:2).

— Все видели, тяжелая игра была. Начали очень плохо, проигрывали 0:2, пришлось менять ход игры, менять тактику игры. Очень важная победа для команды. Это борьба за еврокубки, каждый этого хочет, каждый к этому идет. Будет тяжело и в следующей игре с «Ротором», потому что они борются за то, чтобы покинуть зону вылета, и их нельзя недооценивать. Они всегда выходят как на последнюю игру, — цитирует Игнатьева сайт казанцев.

— Чувствуешь эмоциональный подъем? Все-таки начал регулярно играть, сегодня совершил первое за долгое время голевое действие — ассист.

— Голевое действие, конечно, такое... Как говорится не пахнет. Я рад, конечно, потому что у меня в целом тяжелая конкуренция в команде. Деспот, который играет на моей позиции, находится в прекрасной форме, много забивает. Но это ни в коем случае не оправдание, это значит, что надо еще больше работать, прилагать больше усилий и серьезнее ко всему относиться. И я думаю, что все будет хорошо, будем работать, не сдадимся ни в коем случае, все будет нормально.