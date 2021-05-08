Иван Игнатьев: «Голевое действие, конечно, такое... Как говорится не пахнет»
Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев поделился мнением об игре 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом» (4:2).
— Все видели, тяжелая игра была. Начали очень плохо, проигрывали 0:2, пришлось менять ход игры, менять тактику игры. Очень важная победа для команды. Это борьба за еврокубки, каждый этого хочет, каждый к этому идет. Будет тяжело и в следующей игре с «Ротором», потому что они борются за то, чтобы покинуть зону вылета, и их нельзя недооценивать. Они всегда выходят как на последнюю игру, — цитирует Игнатьева сайт казанцев.
— Чувствуешь эмоциональный подъем? Все-таки начал регулярно играть, сегодня совершил первое за долгое время голевое действие — ассист.
— Голевое действие, конечно, такое... Как говорится не пахнет. Я рад, конечно, потому что у меня в целом тяжелая конкуренция в команде. Деспот, который играет на моей позиции, находится в прекрасной форме, много забивает. Но это ни в коем случае не оправдание, это значит, что надо еще больше работать, прилагать больше усилий и серьезнее ко всему относиться. И я думаю, что все будет хорошо, будем работать, не сдадимся ни в коем случае, все будет нормально.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/ivan-ignatiev-rotor-nelzya-nedootsenivat
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