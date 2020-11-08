Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения в матче 14-го тура Тинькофф чемпионата России от «Химок» (0:2) постарался объяснить, почему казанцы показывают слабые результаты в играх с соперниками, которые находятся ниже по турнирной таблице.

— Команда смотрится хуже в матчах против команд, которые идут ниже в таблице? Почему не получается настроить команду на такие игры?

— Ну причем здесь слово «настроить»? С «Уралом» мы что не были настроены? Была вторая игра в чемпионате. Не надо все валить в одну кучу, — цитирует Слуцкого сайт «Рубина». — С «Уралом» была одна история, с «Тамбовом» была другая история, сегодня третья история. По сегодняшней игре я дал свое объяснение и видение.

— Не бьет ли по самолюбию поражение от клуба, который совсем недавно был главным претендентом на вылет?

— Что значит бьет или не бьет? Самолюбие можно засунуть в одно место. Оно бьет по нашим турнирным перспективам. Ты не можешь весь сезон играть на свежести. Получается, что когда мы в хорошем функциональном состоянии, мы играем хорошие матчи. Когда состояние не то, в силу разных причин, то соответственно... Нужно уметь играть и выигрывать матчи, которые невыигрышные. Это самое важное, если мы говорим о больших командах. Мы пока так не умеем.