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Слуцкий: «Нужно постараться просто цеплять очки хотя бы в каких-то матчах»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке к матчу 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром».

— Что скажете о сопернике? Кто фаворит в предстоящем матче?

— У «Краснодара» есть все-таки команда ФНЛ, а когда у тебя есть команда ФНЛ, у тебя есть все позиции, у тебя есть четкая игровая структура, у тебя есть футболисты, которые имеют опыт игры по крайней мере во втором дивизионе. Поэтому за счет команды ФНЛ людской ресурс повыше. Но сейчас, мне кажется, вообще невозможно прогнозировать фаворитов и как будет складываться игра. По существу по ходу сезона мы заново строим команду, не всегда всех игроков используем в своих амплуа, пытаемся стабилизировать игру и понять, за счет чего мы сможем быть конкурентоспособными.

— Вы смотрите в турнирную таблицу? Какие эмоции это вызывает?

— Сейчас понятно, что в тех условиях, которые есть, нужно постараться просто цеплять очки хотя бы в каких-то матчах. Поэтому очень обидно было, что мы упустили возможность набора очков в игре с «Химками». Будем стараться это сделать в игре с «Краснодаром».

Игра состоится в субботу, 9 апреля, на «Ак Барс Арене».

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-po-hodu-sezona-my-zanovo-stroim-komandu
ФК Краснодар
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Леонид Слуцкий
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3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
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 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
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