Слуцкий: «Нужно постараться просто цеплять очки хотя бы в каких-то матчах»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке к матчу 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром».

— Что скажете о сопернике? Кто фаворит в предстоящем матче?

— У «Краснодара» есть все-таки команда ФНЛ, а когда у тебя есть команда ФНЛ, у тебя есть все позиции, у тебя есть четкая игровая структура, у тебя есть футболисты, которые имеют опыт игры по крайней мере во втором дивизионе. Поэтому за счет команды ФНЛ людской ресурс повыше. Но сейчас, мне кажется, вообще невозможно прогнозировать фаворитов и как будет складываться игра. По существу по ходу сезона мы заново строим команду, не всегда всех игроков используем в своих амплуа, пытаемся стабилизировать игру и понять, за счет чего мы сможем быть конкурентоспособными.

— Вы смотрите в турнирную таблицу? Какие эмоции это вызывает?

— Сейчас понятно, что в тех условиях, которые есть, нужно постараться просто цеплять очки хотя бы в каких-то матчах. Поэтому очень обидно было, что мы упустили возможность набора очков в игре с «Химками». Будем стараться это сделать в игре с «Краснодаром».

Игра состоится в субботу, 9 апреля, на «Ак Барс Арене».