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Полузащитник «Рубина» Апшацев поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Марат Апшацев поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром» в 24-м туре Тинькофф РПЛ.

«Настроение нормальное. Результат давит, но будем работать. У нас очень хорошая команда. Индивидуально сильные игроки. Посмотрим, что получится в предстоящей игре.

Важно ил возвращение Лисаковича, Ломовицкого и Абильдгора? Конечно, каждый из них очень важен. Все они индивидуально сильны и должны помочь в ближайших матчах», — приводит слова Апшацева пресс-служба клуба.

Матч состоится 9 апреля в 16:30 по московскому времени. На данный момент «Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/marat-apshatsev-rezultat-davit-no-budem-rabotat
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