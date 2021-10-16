Слуцкий о голе «Локомотива» на последних секундах: «Это даже не детская ошибка, а еще более младшего возраста»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал игру своей команды в концовке матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:2).

«Все резюме уложилось в последние 30 секунд. Вместо того, чтобы поставить мяч и вести его вперед... Оставалось 30 секунд, мы не разобрались, была неудачная передача назад вратарю, неудачный ввод в игру и... Я вообще не помню, на моей памяти не было такого, чтобы в последние 30 секунд команда не смогла просто спокойно поставить мяч и отдать длинную передачу вперед. Это даже не детская ошибка, а какого-то еще младшего возраста.



Проблема в психологии? Не знаю. Вы просите меня объяснить то, что я в первый раз в жизни сам увидел. Я не знаю, я не предполагал этого и не думал, что можно в последние 30 секунд так ввести мяч в игру. Доволен ли игрой, если откинуть последний гол? Я не могу его откинуть, поэтому я не могу сейчас говорить глобально об игре, когда такие вещи случаются на последних секундах встречи», — сказал в эфире «Матч Премьер» Слуцкий.

На 90+3-й минуте встречи полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов воспользовался ошибкой «Рубина» при вводе мяча в игру и сравнял счет ударом из-за пределов штрафной.