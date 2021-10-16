Слуцкий о голе «Локомотива» на последних секундах: «Это даже не детская ошибка, а еще более младшего возраста»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал игру своей команды в концовке матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:2).
«Все резюме уложилось в последние 30 секунд. Вместо того, чтобы поставить мяч и вести его вперед... Оставалось 30 секунд, мы не разобрались, была неудачная передача назад вратарю, неудачный ввод в игру и... Я вообще не помню, на моей памяти не было такого, чтобы в последние 30 секунд команда не смогла просто спокойно поставить мяч и отдать длинную передачу вперед. Это даже не детская ошибка, а какого-то еще младшего возраста.
Проблема в психологии? Не знаю. Вы просите меня объяснить то, что я в первый раз в жизни сам увидел. Я не знаю, я не предполагал этого и не думал, что можно в последние 30 секунд так ввести мяч в игру. Доволен ли игрой, если откинуть последний гол? Я не могу его откинуть, поэтому я не могу сейчас говорить глобально об игре, когда такие вещи случаются на последних секундах встречи», — сказал в эфире «Матч Премьер» Слуцкий.
На 90+3-й минуте встречи полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов воспользовался ошибкой «Рубина» при вводе мяча в игру и сравнял счет ударом из-за пределов штрафной.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю