«Рубин» — «Локомотив»: видео всех голов матча
«Рубин» на своем поле сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ — 2:2.
В составе хозяев отличились Андерс Дрейер и Герман Онугха, у гостей забили Федор Смолов и Рифат Жемалетдинов.
36-я минута: гол Дрейера
66-я минута: гол Онугхи
68-я минута: гол Смолова
90+3-я минута: гол Жемалетдинова
«Рубин» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России с 15 очками в 11 матчах, «Локомотив» идет на 4-й строчке с 18 очками в 11 играх.
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