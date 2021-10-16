Витория — перед «Динамо»: «Спартак может выиграть в матче любой сложности»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория перед матчем 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» отметил, что команда хорошо готова и может выполнить любую задачу.
«На этой неделе мы отлично тренировались, — отметил Витория в эфире «Матч ТВ». — Мы можем выиграть в матче любой сложности. Сейчас Зобнин и Ларссон возвращаются в команду. Мы можем выполнить любой задачу. В настоящий момоент они уже внесли ощутимый вклад во время трнеипровок, им помогала команда».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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