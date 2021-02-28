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«Слуцкий лучший». Дзюба посмотрел матч «Спартак» — «Рубин»

16:13
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба посмотрел матч 20-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Рубин» (2:0).

Нападающий выложил видео в Instagram, как он смотрит встречу, а казанцы усилиями Хвичи Кварацхелии и Джордже Деспотовича забивают второй гол.

«Хорош Деспотович. И Кварцхелия, конечно, хороший пас отдал. Слуцкий лучший», — сказал Дзюба.

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