«Слуцкий лучший». Дзюба посмотрел матч «Спартак» — «Рубин»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба посмотрел матч 20-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Рубин» (2:0).
Нападающий выложил видео в Instagram, как он смотрит встречу, а казанцы усилиями Хвичи Кварацхелии и Джордже Деспотовича забивают второй гол.
«Хорош Деспотович. И Кварцхелия, конечно, хороший пас отдал. Слуцкий лучший», — сказал Дзюба.
Дзюбе все нравится #СпартакРубин pic.twitter.com/dgRJt5xMIq— Руслан Абушкин (@abushkin2) February 28, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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