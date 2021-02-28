Владимир Быстров раскритиковал игру «Спартака»: «Зато Зарема довольна»
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал игру команды в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:2).
«Что делает Тедеско? Зачем он поставил в основу Промеса? Футболист сам говорил, что не готов на сто процентов. Тренер просто отсидит эти полгода и уедет. Чему он их учит? Почему они допускают элементарные ошибки на поле?
Мозес постоянно ошибается. Привезли непонятного Хендрикса. Долго ждали Промеса. Зато Зарема довольна.
Хинкель еще не пришел на интервью? Он уже в Германию улетел», — сказал Быстров в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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