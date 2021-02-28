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Владимир Быстров раскритиковал игру «Спартака»: «Зато Зарема довольна»

16:17
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Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал игру команды в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:2).

«Что делает Тедеско? Зачем он поставил в основу Промеса? Футболист сам говорил, что не готов на сто процентов. Тренер просто отсидит эти полгода и уедет. Чему он их учит? Почему они допускают элементарные ошибки на поле?

Мозес постоянно ошибается. Привезли непонятного Хендрикса. Долго ждали Промеса. Зато Зарема довольна.

Хинкель еще не пришел на интервью? Он уже в Германию улетел», — сказал Быстров в эфире «Матч Премьер».

Спартак - Рубин

 

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