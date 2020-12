«Рубин» в Twitter опубликовал видео, в котором намекнул на то, что главный тренер Леонид Слуцкий споет рождественскую песню Мэрайи Кэри All I want for Christmas is you.

В ролике сообщается, что специалист исполнит песню сегодня, 27 декабря, в 20:21 по московскому времени.

«Рубин» после 19 туров чемпионата России занимает 9-е место в турнирной таблице.