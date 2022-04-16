Следующее заседание рабочей группы по вопросу ротации клубов РПЛ и ФНЛ пройдет в мае

Президент Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил, когда состоится следующее заседание рабочей группы по вопросу ротации клубов РПЛ и Олимп-ФНЛ.

«Следующее заседание рабочей группы пройдет в мае. Оно будет заключительным перед исполкомом РФС», — приводит ТАСС слова Хачатурянца.

22 марта клубы РПЛ на общем собрании проголосовали за увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд. Позднее исполком РФС рассмотрел эту инициативу.

На данный момент в РПЛ выступают 16 команд. По текущему регламенту из лиги напрямую вылетают две последние команды. Клубы, занявшие 13-е и 14-е места, должны провести переходные матчи за право остаться в высшей лиге с третьей и четвертой командами из ФНЛ.