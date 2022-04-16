Алексей Сорокин заявил, что ему ничего неизвестно о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию

Председатель оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что в одном из проектов следующего сезона РПЛ указано — первые две команды чемпионата выходят в групповой этап Лиги чемпионов Азии.

«Мне кажется, сначала надо достичь какого-то понимания с УЕФА, прежде чем обсуждать какие-либо переходы. Мне про это ничего неизвестно. У нас всегда были хорошие отношения с УЕФА. Конечно, последние события немного омрачили картину, но у нас всегда было хорошее конструктивное взаимодействие. Как такой переход отразится на уровне нашего футбола? Не могу сказать. Даже не думал, что такое возможно. Хотя в наше время все возможно», — сказал Сорокин «СЭ».

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.