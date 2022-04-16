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«Мне кажется, сначала надо достичь понимания с УЕФА». Сорокин — о возможном переходе РФС в Азию

Алексей Сорокин заявил, что ему ничего неизвестно о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Сорокин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что в одном из проектов следующего сезона РПЛ указано — первые две команды чемпионата выходят в групповой этап Лиги чемпионов Азии.

«Мне кажется, сначала надо достичь какого-то понимания с УЕФА, прежде чем обсуждать какие-либо переходы. Мне про это ничего неизвестно. У нас всегда были хорошие отношения с УЕФА. Конечно, последние события немного омрачили картину, но у нас всегда было хорошее конструктивное взаимодействие. Как такой переход отразится на уровне нашего футбола? Не могу сказать. Даже не думал, что такое возможно. Хотя в наше время все возможно», — сказал Сорокин «СЭ».

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

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Алексей Сорокин (руководитель)
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1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
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14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
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16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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 - : -
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