"Следов наркотического и любого другого опьянения не выявлено". Заключение по Кокорину для суда

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов на проходящем во вторник заседании Пресненеского суда зачитал докцменты, из которых следует, что на футболиста нет никакой компрометирующей информации.

В начале суд заслушал акт освидетельствования из наркологической больницы-Н17, который датирован 15 октября. Из него следует, что никаких следов наркотического и любого другого опьянения у футболиста не выявлено.

Далее Ромашов зачитал доказательства того, что Кокорин не состоит на учете ни в наркологическом, ни психоневрологическом диспансерах, ни на военном. По военному учету, согласно документам, он призывался ранее и в настоящее время на учете не состоит.

Также есть заявление из ТСЖ, из которого следует, что никаких претензий к форварду "Зенита" со стороны жильцов дома нет. Справка из Хорошевского районного отдела полиции также гласит, что никаких компрометирующих данных на Кокорина нет.

Кокорин вместе с братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и его другом, детским футбольным тренером Александром Протасовицким обвиняются по двум статьям – "побои" и "хулиганство". В двух драках утром 8 октября 2018 года от компании игроков пострадали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

10 октября четверо подсудимых были задержаны и с тех пор находятся в СИЗО. 3 апреля на предварительных слушаниях Пресненский суд продлил содержание игроков под стражей до 25 сентября, все апелляции защиты на изменение меры пресечения в эти полгода отклонялись. (Александр Рогулев)

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