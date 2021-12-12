Скопинцев: «Весной «Динамо» начнет играть сильнее и сможет занять первое место в РПЛ»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал ничью с «Зенитом» (1:1) в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ.

«Первый плохой тайм — тенденция «Динамо». Второй тайм мы лучше проводим. Когда нас ужалят, тогда мы включаем все обороты. В первом тайме «Зенит» заслуживал победу, а во втором тайме уже мы лучше играли, и заслуживали победу», — сказал Скопинцева в эфире «Матч Премьер».

По мнению полузащитника, это ментальная проблема.

«Пришло очень много зрителей. Возможно, каждый не хотел брать инициативу на себя. Но во втором тайме ситуация заставила. В перерыве тренер сказал, что мы должны получать наслаждение от футбола, а гол придет. Так и случилось. Думаю, что эта ничья в нашу пользу. Весной «Динамо» начнет играть сильнее и сможет занять первое место в РПЛ», — подытожил он.

После 18 туров РПЛ «Динамо» набрало 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.