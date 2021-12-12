Лещенко оценил работу Карасева в матче против «Зенита»: «Отсудил на четыре с минусом»
Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» оценил судейство арбитра Сергея Карасева в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита» (1:1).
«Момент с пенальти в первом тайме? Ну да, цепанул немного. Но это не пенальти. Не было ни толчка, ничего сильного. Сомнительный пенальти. Карасев отсудил на четыре с минусом. Захарян тоже упал в штрафной. Очень сомнительные решения. Но от судейских ошибок никто не застрахован», — сказал Лещенко «СЭ».
После ничьей в матче «Динамо» — «Зенит» (1:1) отрыв лидирующих в турнирной таблице питерцев (38 очков) от идущих вторыми москвичей (36 очков) сохранился — 2 очка.
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