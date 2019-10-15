Скончался ветеран «Кубани» Игорь Калешин

Ветеран кубанского футбола Игорь Калешин ушел из жизни 14 октября. Ему было 67 лет.

Игорь Калешин родился 3 октября 1952 года в Майкопе. В 18 лет попал в основной состав местной «Дружбы». Выступал за грозненский «Терек», киевский СКА и краснодарскую «Кубань». В 1985 году завершил игровую карьеру, после чего несколько сезонов был тренером желто-зеленых. Играл за команды ветеранов, в составе которых стал многократным чемпионом России.

Сыновья Калешина — профессиональные футболисты. Евгений с 2015 по 2018 годы входил в тренерский штаб «Кубани», в том числе был главным тренером клуба. Виталий выступал за «Кубань» и «Краснодар».