«Сказали Урунову: еще ГУМ есть». Ещенко — о фото новичка «Спартака» с роскошью
21:36
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал реакцию игроков московского клуба после того, как новичок команды Остон Урунов выложил в соцсетях фото с дорогими покупками. Позже хавбек удалил этот пост.
«Сказали Урунову: еще ГУМ есть. Потом, конечно, еще поприкалывались, спрашивая каждый день: был в ЦУМе или нет. Айртон потом еще собрал у всех чемоданы и повторил его «подвиг», — сказал Ещенко в эфире программы «Коммент.Шоу».
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