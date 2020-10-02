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«Сказали Урунову: еще ГУМ есть». Ещенко — о фото новичка «Спартака» с роскошью

21:36
Остон Урунов. Фото -
Остон Урунов. Фото -
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Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал реакцию игроков московского клуба после того, как новичок команды Остон Урунов выложил в соцсетях фото с дорогими покупками. Позже хавбек удалил этот пост.

«Сказали Урунову: еще ГУМ есть. Потом, конечно, еще поприкалывались, спрашивая каждый день: был в ЦУМе или нет. Айртон потом еще собрал у всех чемоданы и повторил его «подвиг», — сказал Ещенко в эфире программы «Коммент.Шоу».

Дополнительная информация:

https://youtu.be/MwQS-GNbros

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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