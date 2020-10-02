Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал реакцию игроков московского клуба после того, как новичок команды Остон Урунов выложил в соцсетях фото с дорогими покупками. Позже хавбек удалил этот пост.

«Сказали Урунову: еще ГУМ есть. Потом, конечно, еще поприкалывались, спрашивая каждый день: был в ЦУМе или нет. Айртон потом еще собрал у всех чемоданы и повторил его «подвиг», — сказал Ещенко в эфире программы «Коммент.Шоу».