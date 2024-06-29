«СКА-Хабаровск» может приобрести нападающего «Рубина» Костюкова

«СКА-Хабаровск» сделал предложение нападающему «Рубина» Михаилу Костюкову, сообщает Metaratings.

Прошедший футболист провел в аренде в махачкалинском «Динамо». В 16 матчах он забил 1 гол и сдела 1 результативную передачу.

Костюков перешел в «Рубин» в 2021-м году из «Тамбова». Контракт с клубом истекает в конце 2024 года.

«СКА-Хабаровск» прошлый сезон Первой лиги завершил на 13-м месте. «Рубин» занял 8-е место в РПЛ.