«СКА-Хабаровск» может приобрести нападающего «Рубина» Костюкова
«СКА-Хабаровск» сделал предложение нападающему «Рубина» Михаилу Костюкову, сообщает Metaratings.
Прошедший футболист провел в аренде в махачкалинском «Динамо». В 16 матчах он забил 1 гол и сдела 1 результативную передачу.
Костюков перешел в «Рубин» в 2021-м году из «Тамбова». Контракт с клубом истекает в конце 2024 года.
«СКА-Хабаровск» прошлый сезон Первой лиги завершил на 13-м месте. «Рубин» занял 8-е место в РПЛ.
Источник: Metaratings.ru
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