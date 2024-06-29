Якубко: «Не стал бы возвращать Промеса в команду. Нужно вести себя, как порядочный человек, а не как негодяй»
Бывший нападающий «Амкара» и «Динамо» Мартин Якубко поделился «СЭ» мнением о возможном возвращении нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Россию.
«У меня нет никакого отношения к возможному возвращению Промеса в Россию. Думаю, у «Спартака» есть достаточно возможностей для приобретения игрока его уровня. Сто процентов, Промес — классный футболист, но его поведение в этой ситуации — это ненормально. Я так вижу эту ситуацию. Если бы я мог решать, возвращать Промеса в команду или нет, я бы сказал «нет». Потому что у клуба есть имидж. Игроки выступают за команду с эмблемой на груди. Нужно вести себя, как порядочный человек, а не как негодяй какой-то», — сказал Якубко «СЭ».
В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже его дело о ДТП в Дубае было закрыто. В марте Нидерланды затребовали выдачи футболиста, из-за чего он не смог покинуть ОАЭ даже после закрытия дела о ДТП.
В понедельник, 24 июня сообщалось, что Промес в ближайшее время может вернуться в Россию из ОАЭ. Вопрос возвращения 32-летнего нидерландского футболиста решается на уровне министерств двух государств.
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