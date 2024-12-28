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Сегодня, 20:05

Синицын назвал российских вратарей, которые могут перейти в европейские клубы

Камила Абдурахманова
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Экс-вратарь «Краснодара» Андрей Синицын порассуждал о том, кто из вратарей мог бы уехать в Европу.

«По мастерству таких вратарей несколько. Я думаю, что здесь больше адаптационные моменты, и вопрос в том, чтобы сделать этот шаг. В целом у нас есть ряд вратарей, которые способны конкурировать и играть в Европе. Стас Агкацев, Александр Максименко. Он стабильно в «Спартаке» играет, уверенно, но у него может не получиться в Европе. Евгений Латышонок крайне ярко себя проявляет. Травма чуть-чуть смазала, но в целом есть ряд вратарей в возрасте в районе 25 лет, которые вполне могут себя проявить и на европейской арене тоже», — сказал Синицын Metaratings.ru.

Агкацев в РПЛ провел 18 матчей за «Краснодар», пропустив 12 мячей, но при этом 10 раз оставив свои ворота в неприкосновенности. Латышонок из «Зенита» участвовал в 15 матчах, пропустил 7 голов и 10 раз сыграл без пропущенных мячей.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Синицын
Евгений Латышонок
Станислав Агкацев
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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