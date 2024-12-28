Камоцци считает, что переход Николсона — худший среди трансферов «Спартака» последнего времени
Итальянский агент Франко Камоцци рассказал о выступлениях за «Спартак» нападающего сборной Ямайки Шамара Николсона.
«Переход Николсона можно назвать худшим среди трансферов «Спартака» последнего времени. Потратили огромные деньги за не очень хорошего футболиста, — сказал Камоцци Metaratings.ru.
27-летний форвард выступает в составе красно-белых с января 2022 года. Он перешел из «Шарлеруа» за 8 миллионов евро. В текущем сезоне Николсон провел 9 матчей и забил 3 гола в РПЛ. Контракт нападающего рассчитан до конца июня 2026 года.
Источник: Metaratings.ru
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