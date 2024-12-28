Юран назвал свое любимое новогоднее блюдо

Экс-тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о своем любимом новогоднем блюде.

«Оливье — это мое любимое новогоднее блюдо, мы же из Советского Союза, оно у нас крови! (Смеется.) Еще очень люблю холодец, но все-таки оливье — больше!» — цитирует Юрана «РБ Спорт».

Последним местом работы 55-летнего специалиста был «Пари НН». Он покинул нижегородский клуб в апреле.