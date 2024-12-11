Сильянов: «Вожу друзей в Дубай, они никогда не были на море»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов рассказал, как планирует отдохнуть в зимнюю паузу в чемпионате России.

«Планирую отдохнуть в Дубае с девушкой, Новый год встречу в Москве. Затратно ли сейчас из-за курса летать в ОАЭ? Ну, да. Но я туда везу друзей, которые никогда там не были. Для них все делаю. В прошлом году я отвозил туда маму, она никогда там не была. До этого ездили туда с двумя другими друзьями, сейчас они работают, не могут. Я вот сейчас других друзей везу, которые никогда не были на море. Вывожу, как говорится. Все для друзей», — сказал Сильянов «РБ Спорт».

«Локомотив» ушел на зимний перерыв, занимая пятую строчку в таблице РПЛ. Команда Михаила Галактионова набрала 35 очков.