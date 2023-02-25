Силкин выступил против выдачи российских паспортов иностранным футболистам

Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал новость о том, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

«На данный момент, может, и хорошо, что Малком и Клаудиньо получили российское гражданство, но я против того, чтобы выдавать паспорта РФ иностранным игрокам. Надо воспитывать своих футболистов, и тогда не надо будет ничего никому выдавать. Проблема в детско-юношеском футболе, раз приходится натурализовывать бразильцев? А что мешает решить эту проблему? Футбол невозможно развивать отдельно от других структур в стране», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства бразильским футболистам «Зенита» Клаудиньо и Малкому.