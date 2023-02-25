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Сегодня, 16:41

Силкин выступил против выдачи российских паспортов иностранным футболистам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал новость о том, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

«На данный момент, может, и хорошо, что Малком и Клаудиньо получили российское гражданство, но я против того, чтобы выдавать паспорта РФ иностранным игрокам. Надо воспитывать своих футболистов, и тогда не надо будет ничего никому выдавать. Проблема в детско-юношеском футболе, раз приходится натурализовывать бразильцев? А что мешает решить эту проблему? Футбол невозможно развивать отдельно от других структур в стране», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства бразильским футболистам «Зенита» Клаудиньо и Малкому.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-ya-protiv-togo-chtoby-vy-davat-pasporta-rf-inostranny-m-futbolistam/
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
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Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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