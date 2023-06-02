Силкин: «Помню, в академии «Динамо» был голландец, а потом выяснилось, что у него лицензия тренера по плаванию»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о приглашении иностранных специалистов в российские клубы.

«Кто больше провалил сезон, «Динамо» или «Локомотив»? По началу «Динамо» чередовало хорошие игры, но провалило концовку. В «Локомотиве» же было очевидно, что просто нужно навести порядок. Они умудрились попасть в зону вылета. Было ясно, что при нормальном тренере они оттуда выберутся не напрягаясь. Их общая проблема была в иностранных тренерах? Когда приглашаются иностранцы, то за это должен кто-то отвечать. В «Локомотиве» немцы притащили своих. Так раньше голландцы делали, когда своих тренеров совали во все. Помню, у нас в академии «Динамо» был голландец, а потом выяснилось, что у него лицензия тренера по плаванию. Так что порядок можно навести и своими. Часто бывает, что разница огромная в пользу российских специалистов, а не иностранных», — цитирует Силкина Legalbet.

14 мая «Динамо» объявило об отставке сербского специалиста Славиши Йокановича с поста главного тренера клуба. «Локомотив» осенью 2022 года уволил немца Йозефа Циннбауэра, который возглавлял железнодорожников, и спортивного директора Томаса Цорна.