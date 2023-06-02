Ярошик заявил, что Личка с лучшими чешскими футболистами привел бы «Зенит» к чемпионству

Чемпион России в составе ЦСКА Иржи Ярошик считает, что чешский тренер Марцел Личка мог бы привести «Зенит» к чемпионству в РПЛ.

«Было бы хорошо, чтобы Марцел Личка возглавил такую большую команду — чемпиона России. «Зенит» — сильнейшая команда. Для всех чешских футбольных фанатов, для самого Марцела это было бы здорово, думаю. Пригласил бы он чешских игроков вместо бразильцев? Если бы в «Зенит» пришли лучшие чешские футболисты, то они бы тоже стали чемпионами» — цитирует Ярошика Legalbet.

Личка с 2020 года возглавляет «Оренбург». Команда под его руководством занимает восьмую позицию в турнирной таблице чемпионата России, набрав 43 очка.