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Сегодня, 18:10

Деменко: «Если «Спартак» останется без медалей, то это станет полным провалом при вложениях, которые сделал клуб»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко рассказал, при каком итоговом результате в РПЛ сезон для московской команды не станет провальным.

«Сезон для «Спартака» уже можно считать неудачным, учитывая ранний вылет из Кубка России и текущую ситуацию в РПЛ. А если москвичи останутся без медалей, то это станет полным провалом при тех вложениях, которые сделал клуб. Серебряные медали несколько подсластят впечатление от сезона. В этом случае результат можно будет считать удовлетворительным. Все-таки поначалу «Спартак» реально выглядел способным составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионский титул. А потом уже случился спад», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

На данный момент «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. В заключительном туре красно-белые сыграют с «Крыльями Советов». Матч пройдет 3 июня.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10912289-demenko-esli-spartak-ostanetsya-bez-medalej-to-eto-stanet-polnym-provalom.html
Максим Деменко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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