Силкин считает, что у «Химок» будет запредельная мотивация на матч с «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Химками».

«Ничего не жду, команда «Динамо» абсолютно непредсказуема. Непонятно, когда она может выиграть, а когда проиграть. Стиля игры нет. Непонятно, во что играет Йоканович. Мне кажется, внутри коллектива нет сплоченности, что-то не так с психологией. Шварц был созидателем, Йоканович какой-то непонятный. У «Химок» запредельная мотивация, им нечего терять. Наверное, наш чемпионат этим и хорош. Непредсказуемостью», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Силкина.

Матч между командами пройдет 6 мая и начнется в 14.00 по московскому времени. «Динамо» на данный момент располагается на 7-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Химки» идут на 15-м месте, имея в активе 17 очков.