Агент Чебеджи: «У Карраскаля было несколько предложений из Турции, но ЦСКА отказался продавать Хорхе»

Агент Адем Чебеджи рассказал об интересе турецких клубов к полузащитнику ЦСКА Хорхе Карраскалю.

«У Карраскаля было несколько предложений из Турции этой зимой, но ЦСКА отказался продавать Хорхе. Я не знаю, о каких суммах шла речь, но Карраскаль — особенный игрок, он без проблем заиграл бы в ведущих клубах турецкой Суперлиги», — приводит Metaratings.ru слова агента.

Карраскаль перешел в ЦСКА из «Ривер Плейта» зимой 2022 года, а в мае московский клуб выкупил контракт колумбийского полузащитника. В текущем сезоне РПЛ на счету 24-летнего футболиста 6 голов и 5 результативных передач в 22 матчах.