Силкин считает, что судьбу матча ЦСКА — «Динамо» может решить одна ошибка

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ с ЦСКА.

«В последнее время «Динамо» довольно удачно играет в матчах с ЦСКА. В таком противостоянии все может решить первая ошибка, которой воспользуется одна из команд. Стоит повести в счете, и уже сопернику придется раскрываться и идти вперед», — приводит слова Силкина RT.

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится в субботу, 25 ноября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 17.30 (мск).

Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками. Бело-голубые также набрали 25 очков, но идут на третьей строчке, опережая красно-синих и находящиеся на четвертой строчке «Крылья Советов» по дополнительным показателям.