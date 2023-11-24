Алдонин назвал равными шансы ЦСКА и «Динамо» на победу в матче 16-го тура РП

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ с «Динамо».

«Думаю, что шансы команд на победу в матче абсолютно равны. Оба коллектива предпочитают атакующую манеру игры, но испытывают сложности при обороне, что бросается в глаза. Конечно, характер этих проблем у них разный. Если в ЦСКА сейчас виден дефицит защитников, то у «Динамо» скорее не так много игроков, которые занимаются отбором мяча, несмотря на солидную укомплектованность состава. Определяющим в этом матче будет то, чья группа атаки проявит себя ярче или кто допустит большее количество ошибок со своей стороны», — приводит слова Алдонина RT.

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится в субботу, 25 ноября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 17.30 (мск).

Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками. Бело-голубые также набрали 25 очков, но идут на третьей строчке, опережая красно-синих и находящиеся на четвертой строчке «Крылья Советов» по дополнительным показателям.