Силкин: «Совершенно непонятно, за счет чего кто-то может составить конкуренцию «Зениту»

бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что «Зенит» является фаворитом нового сезона в чемпионате России.

«Совершенно непонятно, за счет чего кто-то может составить конкуренцию «Зениту», когда у всех такая нестабильность. Я даже не исключаю, что кто-то неожиданный оставит без медалей признанные топ-клубы вроде «Динамо», ЦСКА, «Локомотива», «Спартака», как это сделал в пришлом сезоне «Сочи». Но сместить питерцев с пьедестала будет очень непросто. «Спартак» теряет Бакаева, «Локомотив» — Жемалетдинова, «Динамо» осталось без опытных центральных защитников, ЦСКА тоже лишился ряда исполнителей. Даже если эти команды усилятся, неясно, сколько новым тренерам понадобится времени на постановку игры», — цитируют «Известия» Силкина.

Новый сезон в чемпионате России стартует в пятницу, 15 июля, матчем «Химки» — «Зенит».