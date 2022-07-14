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Силкин: «Совершенно непонятно, за счет чего кто-то может составить конкуренцию «Зениту»

Силкин считает, что клубам будет сложно бороться с «Зенитом» за чемпионство
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что «Зенит» является фаворитом нового сезона в чемпионате России.

«Совершенно непонятно, за счет чего кто-то может составить конкуренцию «Зениту», когда у всех такая нестабильность. Я даже не исключаю, что кто-то неожиданный оставит без медалей признанные топ-клубы вроде «Динамо», ЦСКА, «Локомотива», «Спартака», как это сделал в пришлом сезоне «Сочи». Но сместить питерцев с пьедестала будет очень непросто. «Спартак» теряет Бакаева, «Локомотив» — Жемалетдинова, «Динамо» осталось без опытных центральных защитников, ЦСКА тоже лишился ряда исполнителей. Даже если эти команды усилятся, неясно, сколько новым тренерам понадобится времени на постановку игры», — цитируют «Известия» Силкина.

Новый сезон в чемпионате России стартует в пятницу, 15 июля, матчем «Химки» — «Зенит».

Сергей Силкин
Футбол
ФК Зенит
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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8
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9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
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 - : -
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