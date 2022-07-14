Силкин: «Совершенно непонятно, за счет чего кто-то может составить конкуренцию «Зениту»
бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что «Зенит» является фаворитом нового сезона в чемпионате России.
«Совершенно непонятно, за счет чего кто-то может составить конкуренцию «Зениту», когда у всех такая нестабильность. Я даже не исключаю, что кто-то неожиданный оставит без медалей признанные топ-клубы вроде «Динамо», ЦСКА, «Локомотива», «Спартака», как это сделал в пришлом сезоне «Сочи». Но сместить питерцев с пьедестала будет очень непросто. «Спартак» теряет Бакаева, «Локомотив» — Жемалетдинова, «Динамо» осталось без опытных центральных защитников, ЦСКА тоже лишился ряда исполнителей. Даже если эти команды усилятся, неясно, сколько новым тренерам понадобится времени на постановку игры», — цитируют «Известия» Силкина.
Новый сезон в чемпионате России стартует в пятницу, 15 июля, матчем «Химки» — «Зенит».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -