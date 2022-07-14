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Юран об уходе Жиркова и Мамаева: «Руководство взяло курс на омоложение состава»

Александр Львов
Обозреватель
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением об уходе Юрия Жиркова и Павла Мамаева.

— «Химки» вступают в чемпионат без Жиркова и Мамаева. Это решение клуба?

— Да. Руководство решило взять курс на омоложение состава. И Юрий с Павлом восприняли это с пониманием. Как и Гия Григалава. Расстались мы по-доброму, поблагодарив их за то, что они сделали для команды. Это настоящие профессионалы, которые были примером для молодежи.

— Но пришедший из «Уфы» 30-летний Никитин не очень вписывается в концепцию омоложения команды.

— Думаю, это футболист, который по своим качествам и характеру вполне способен, как и в «Уфе», стать одним из лидеров «Химок». И повода усомниться в этом пока у меня нет.

Полностью интервью с Юраном можно прочитать здесь.

Павел Мамаев
Сергей Юран
Юрий Жирков
ФК Химки
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