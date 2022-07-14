Юран об уходе Жиркова и Мамаева: «Руководство взяло курс на омоложение состава»
Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением об уходе Юрия Жиркова и Павла Мамаева.
— «Химки» вступают в чемпионат без Жиркова и Мамаева. Это решение клуба?
— Да. Руководство решило взять курс на омоложение состава. И Юрий с Павлом восприняли это с пониманием. Как и Гия Григалава. Расстались мы по-доброму, поблагодарив их за то, что они сделали для команды. Это настоящие профессионалы, которые были примером для молодежи.
— Но пришедший из «Уфы» 30-летний Никитин не очень вписывается в концепцию омоложения команды.
— Думаю, это футболист, который по своим качествам и характеру вполне способен, как и в «Уфе», стать одним из лидеров «Химок». И повода усомниться в этом пока у меня нет.
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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