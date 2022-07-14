Деменко считает, что в новом сезоне «Краснодар» и «Ростов» будут в верхней половине таблицы
Экс-полузащитник «Ростова» и «Краснодара» Максим Деменко считает, что его бывшие команды имеют шансы побороться за медали в новом сезоне в чемпионате России.
«Эти команды продемонстрировали серьезную устойчивость, наличие годами поставленной игры, в результате чего нет критической зависимости от отдельных футболистов. Поэтому отъезд легионеров не сказался на их результатах. Думаю, в предстоящем сезоне «Краснодар» и «Ростов» будут в верхней половине таблицы. Возможно, и за медали поборются. Все шансы для этого есть», — цитируют «Известия» Деменко.
Новый сезон в чемпионате России стартует в пятницу, 15 июля, матчем «Химки» — «Зенит».
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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