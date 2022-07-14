Деменко считает, что в новом сезоне «Краснодар» и «Ростов» будут в верхней половине таблицы

Экс-полузащитник «Ростова» и «Краснодара» Максим Деменко считает, что его бывшие команды имеют шансы побороться за медали в новом сезоне в чемпионате России.

«Эти команды продемонстрировали серьезную устойчивость, наличие годами поставленной игры, в результате чего нет критической зависимости от отдельных футболистов. Поэтому отъезд легионеров не сказался на их результатах. Думаю, в предстоящем сезоне «Краснодар» и «Ростов» будут в верхней половине таблицы. Возможно, и за медали поборются. Все шансы для этого есть», — цитируют «Известия» Деменко.

Новый сезон в чемпионате России стартует в пятницу, 15 июля, матчем «Химки» — «Зенит».