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Деменко считает, что в новом сезоне «Краснодар» и «Ростов» будут в верхней половине таблицы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Ростова» и «Краснодара» Максим Деменко считает, что его бывшие команды имеют шансы побороться за медали в новом сезоне в чемпионате России.

«Эти команды продемонстрировали серьезную устойчивость, наличие годами поставленной игры, в результате чего нет критической зависимости от отдельных футболистов. Поэтому отъезд легионеров не сказался на их результатах. Думаю, в предстоящем сезоне «Краснодар» и «Ростов» будут в верхней половине таблицы. Возможно, и за медали поборются. Все шансы для этого есть», — цитируют «Известия» Деменко.

Новый сезон в чемпионате России стартует в пятницу, 15 июля, матчем «Химки» — «Зенит».

Источник: https://iz.ru/1364474/aleksei-fomin/piat-let-v-odinochestve-kto-pomeshaet-zenitu-vnov-vyigrat-rpl
Максим Деменко
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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