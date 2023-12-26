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Сегодня, 15:24

Силкин — о возможном уходе Лесового из «Динамо»: «Ему не нашли места в основном составе после травмы»

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход полузащитника бело-голубых Даниила Лесового в «Маккаби Хайфа» (Тель-Авив).

«Он потерял место в основном составе. Мне очень нравится этот футболист, но, видимо, ему не нашли места в основном составе после травмы и, возможно, немного не доверяли. Такое впечатление, что на него не рассчитывали, потому что он играл в основном кубковых и второстепенных матчах, выходил на замену. Переход говорит о том, что он хочет играть, и не в нашем чемпионате», — сказал Силкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Николаем Гавриловым.

В этом сезоне Лесовой сыграл в 13 матчах во всех турнирах, выходя в основном на замену. Он отметился 1 голевой передачей и 2 желтыми карточками.

Николай Гаврилов

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Сергей Силкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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