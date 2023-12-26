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Сегодня, 15:24

«Ростов» и «Пеньяроль» согласовали трансфер уругвайского полузащитника Саравии

Алина Савинова
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«Ростов» договорился с «Пеньяролем» о переходе уругвайского полузащитника Родриго Саравии, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, сумма трансфера составит 2 миллиона долларов. На данный момент Саравия выступает на правах аренды за аргентинскую «Химнасию», аренда будет прервана.

23-летний игрок провел за «Химнасию» 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями. За «Пеньяроль» он отыграл 61 встречу, забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу.

«Ростов» завершил первую часть сезона на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко за 18 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rostov-i-pen-yarol-soglasovali-transfer-saravii/
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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2.03 00:00
Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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