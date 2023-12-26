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Сегодня, 14:55

Каррера назвал Промеса лучшим игроком «Спартака» в 2023 году

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» назвал нападающего Квинси Промеса лучшим игроком команды в 2023 году.

«Считаю, что Промес последние годы является лучшим игроком «Спартака». И в этом году тоже!» — сказал Каррера «СЭ».

В текущем сезоне 31-летний Промес провел 17 матчей в РПЛ, в которых отметился 6 голами и 6 результативными передачами.

«Спартак» завершил первую часть чемпионата на пятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 30 очков за 18 туров.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
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Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
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Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Краснодар

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П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

 6
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