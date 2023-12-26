Каррера назвал Промеса лучшим игроком «Спартака» в 2023 году

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» назвал нападающего Квинси Промеса лучшим игроком команды в 2023 году.

«Считаю, что Промес последние годы является лучшим игроком «Спартака». И в этом году тоже!» — сказал Каррера «СЭ».

В текущем сезоне 31-летний Промес провел 17 матчей в РПЛ, в которых отметился 6 голами и 6 результативными передачами.

«Спартак» завершил первую часть чемпионата на пятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 30 очков за 18 туров.