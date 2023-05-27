Силкин поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Динамо»

Бывший главный тренер столичного «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от игры 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Локомотивом».

«Непростая игра, как и весь чемпионат для «Динамо». В плане настроя железнодорожникам будет проще, у них в клубе проблем поменьше. Бело-голубые уволили тренера, и в целом весь сезон происходят странные вещи. После первого круга «Локомотив» пришел в себя и симпатично заиграл, «Динамо» весь чемпионат лихорадит. Ничья будет хорошим результатом для бело-голубых. В 100-летие клуба ждали более успешного выступления. Теперь нет разницы четвертое место или восьмое. Есть только первое», — приводит слова Силкина Legalbet.

«Динамо» на своем поле сыграет с «Локомотивом» в воскресенье, 28 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.