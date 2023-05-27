В РФС хотели бы направлять спонсорские средства от букмекеров и на массовый футбол

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о планах организации на спонсорские средства от букмекеров.

«Мы надеемся на изменения в законодательстве, которые позволят за счет поступлений от букмекеров спонсировать не только профессиональный, но и массовый спорт», — приводит «РБ Спорт» слова Митрофанова.

По его словам, на проект «Футбол в школе» ежегодно уходит 230 миллионов рублей — эти средства федерация получает по программе FIFA Legacy.