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Сегодня, 03:56

В РФС хотели бы направлять спонсорские средства от букмекеров и на массовый футбол

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о планах организации на спонсорские средства от букмекеров.

«Мы надеемся на изменения в законодательстве, которые позволят за счет поступлений от букмекеров спонсировать не только профессиональный, но и массовый спорт», — приводит «РБ Спорт» слова Митрофанова.

По его словам, на проект «Футбол в школе» ежегодно уходит 230 миллионов рублей — эти средства федерация получает по программе FIFA Legacy.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-rfs-zayavili-chto-hoteli-by-napravlyat-sponsorskie-sredstva-ot-bukmekerov-i-na-massovy-j-futbol/
РФС
Максим Митрофанов
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
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 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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