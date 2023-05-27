Петржела: «Буду ждать, когда меня включат в Зал славы «Зенита»

Бывший тренер «Зенита» Властимир Петржела в комментарии для «СЭ» оценил идею «Зенита» создать Зал славы клуба.

«Я в «Зените» проработал четыре года. Поэтому буду ждать, когда меня включат в Зал славы клуба. Мне будет очень приятно там себя видеть, как и других известных игроков и тренеров за всю историю команды», — сказал Петржела «СЭ».

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «СЭ» рассказал, что клуб планирует сделать на «Газпром Арене» Зал славы.

Петржела был главным тренером «Зенита» с ноября 2002 года по май 2006 года.