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Сегодня, 10:26

Петржела: «Буду ждать, когда меня включат в Зал славы «Зенита»

Константин Белов
Корреспондент
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Властимил Петржела.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер «Зенита» Властимир Петржела в комментарии для «СЭ» оценил идею «Зенита» создать Зал славы клуба.

«Я в «Зените» проработал четыре года. Поэтому буду ждать, когда меня включат в Зал славы клуба. Мне будет очень приятно там себя видеть, как и других известных игроков и тренеров за всю историю команды», — сказал Петржела «СЭ».

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «СЭ» рассказал, что клуб планирует сделать на «Газпром Арене» Зал славы.

Петржела был главным тренером «Зенита» с ноября 2002 года по май 2006 года.

Властимил Петржела
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
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Ростов – Ахмат
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Квинси Промес

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Федор Чалов

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